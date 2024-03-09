Учёные нашли в земной коре больше воды, чем во всех ледниках

По объёму это больше, чем во всех ледниках Земли вместе взятых. По информации, в льдах Антарктики содержится 27 млн кубических км воды, Гренландии — 3 млн км. Все остальные ледники вмещают 158 тысяч кубических км.

В нынешнем исследовании учёные опровергли более ранние данные, согласно которым объём воды в верхних слоях земной коры составляет 22,6 млн кубических км в виде грунтовых вод. Новые расчёты учитывают содержание воды как в кристаллических породах с низкой пористостью, таких как гранит, так и в пористых осадочных породах.

Объём воды оказался в 2 раза больше, чем считалось ранее. Учёные объяснили свою логику тем, что неглубокие водоносные горизонты содержат в основном пресную воду. Зато в глубоких водоносных слоях содержатся солёные грунтовые воды, которые не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность. По словам учёных, это в значительной степени отсекает глубоководные горизонты от остальной воды планеты.