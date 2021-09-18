Учёные нашли в женском организме гены, защищающие от рака груди

Учёные нашли в женском организме гены, защищающие от рака грудиС помощью этого механизма можно остановить рост опухоли
По словам одного из соавторов исследования, кандидата биологических наук, научного сотрудника института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Никиты Митькина, это важное и перспективное исследование. По данным ВОЗ, рак молочной железы занимает первое место среди женских заболеваний – в течение 2020 года было выявлено 2,3 млн случаев.
Специалист рассказал, что совместно с коллегами из МГУ им. Ломоносова и Университета Калькутты, они выяснили механизмы регуляции многих процессов, в том числе связанных с молочной железой. За них отвечают два цитокина – TGF-β и CCL2. Эти же молекулы при гормональных сбоях в организме вызывают беспорядочное деление клеток. TGF-β контролирует деление, дифференцировку и другие важные клеточные процессы. В свою очередь, при сбоях в работе этого цитокина и новообразовании, гиперактивно выделяется другой – CCL2, приводящий к скоплению иммунных клеток в месте опухоли, из-за чего она не подавляется, а за счёт деградации соседних тканей распространяется и выпускает метастазы в кровоток. Это происходит за счёт продуцирования белков EGR1 и RXRA. В итоге формируется некая замкнутая генная цепочка.
Чтобы остановить этот процесс, необходимо разорвать связь между цитокинами. Учёные пришли к выводу, что прерывание цепи TGF-β – CCL2 могло бы лечь в основу механизма действия препарата для терапии рака молочной железы. «Теперь мы знаем конкретный механизм регуляции. Вероятно, такой способ подавления процессов метастазирования в дальнейшем может лечь в основу эффективного метода лечения рака молочной железы. Снизить агрессивность опухоли – очень перспективная стратегия терапии», – отметил Никита Митькин.
Теперь специалисты планируют провести в лабораторных условиях ряд исследований для уточнения результатов и проверить, как прерывание связи меду цитокинами и снижение продуцирования белков поможет в терапии опухолей молочной железы.