Учёные нашли в женском организме гены, защищающие от рака груди

По словам одного из соавторов исследования, кандидата биологических наук, научного сотрудника института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Никиты Митькина, это важное и перспективное исследование. По данным ВОЗ, рак молочной железы занимает первое место среди женских заболеваний – в течение 2020 года было выявлено 2,3 млн случаев.

Специалист рассказал, что совместно с коллегами из МГУ им. Ломоносова и Университета Калькутты, они выяснили механизмы регуляции многих процессов, в том числе связанных с молочной железой. За них отвечают два цитокина – TGF-β и CCL2. Эти же молекулы при гормональных сбоях в организме вызывают беспорядочное деление клеток. TGF-β контролирует деление, дифференцировку и другие важные клеточные процессы. В свою очередь, при сбоях в работе этого цитокина и новообразовании, гиперактивно выделяется другой – CCL2, приводящий к скоплению иммунных клеток в месте опухоли, из-за чего она не подавляется, а за счёт деградации соседних тканей распространяется и выпускает метастазы в кровоток. Это происходит за счёт продуцирования белков EGR1 и RXRA. В итоге формируется некая замкнутая генная цепочка.

Чтобы остановить этот процесс, необходимо разорвать связь между цитокинами. Учёные пришли к выводу, что прерывание цепи TGF-β – CCL2 могло бы лечь в основу механизма действия препарата для терапии рака молочной железы. «Теперь мы знаем конкретный механизм регуляции. Вероятно, такой способ подавления процессов метастазирования в дальнейшем может лечь в основу эффективного метода лечения рака молочной железы. Снизить агрессивность опухоли – очень перспективная стратегия терапии», – отметил Никита Митькин.

Теперь специалисты планируют провести в лабораторных условиях ряд исследований для уточнения результатов и проверить, как прерывание связи меду цитокинами и снижение продуцирования белков поможет в терапии опухолей молочной железы.