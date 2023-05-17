Учёные нашли вероятное противоядие для самого ядовитого гриба на планете

В новом исследовании они подробно описали эксперименты, которые показали, что обычная медицинская краска может нейтрализовать смертельные эффекты этого гриба на мышах.

Учитывая уже одобренные способы применения, специалисты полагают, что эта краска может спасти много человеческих жизней в ближайшем будущем.

Отметим, что по данным одного из недавних исследований, за последние 10 лет было зарегистрировано более 30 000 случаев и почти 800 смертей от отравления грибами. Даже в США каждый год поступают тысячи вызовов в центры контроля отравлений, связанных с токсичными грибами.

Смертельный галериновый гриб особенно часто является причиной смерти людей — по некоторым оценкам, на его долю приходится более 90% всех смертей, связанных с грибами.