Учёные нашли возможную причину старческого слабоумия

Как сообщается, учёные обнаружили, что в мозговых тканях 11 пациентов, скончавшихся от трёх неизлечимых тяжёлых нейродегенеративных заболеваний, вызванных неправильным сворачиванием белков, содержатся специфичные белковые структуры. Речь идёт о таких заболеваниях, как прогрессирующий надъядерный паралич, деменция с тельцами Леви (DLB) и лобно-височная долевая дегенерация (FTLD). Последнее заболевание — самая распространённая форма слабоумия у людей моложе 60 лет.

Оказалось, что в тканях всех исследуемых присутствуют волокнистые фибриллы — белковые структуры, оказывающие разрушительное действие на нейроны головного мозга. Их образовывает белок TMEM106B — важный и один из основных компонентов эндосом и лизосом, — органелл, очищающих клетки головного мозга от накапливающегося с возрастом «мусора».

Учёные пришли к выводу, что белок TMEM106B состоит из двух фрагментов, один из которых и образует фибриллы. Но пока окончательно не понятно, являются ли именно фибриллы причиной развития нейродегенеративных болезней, но они присутствовали в тканях всех 11 умерших, значит, играют роль в развитии патологий.

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