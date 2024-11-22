Учёные нашли возможный источник воды на Луне

Российско-китайская научная команда завершила анализ снимков дна лунного кратера Шумейкер, расположенного в районе южного полюса Луны, с помощью технологии ShadowCam. Результаты показали, что в днище кратера, возможно, содержится вода в виде льда. Эксперт из лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии РАН отметил, что анализ снимков с разрешением около 1,6 метра позволил обнаружить необычные особенности кратеров, включая резкие «лопастные» окончания вала, что, вероятно, связано с наличием льда в породах.

Кратер Шумейкер, расположенный в постоянно затенённой части Луны, был изучен с использованием высокочувствительной камеры, разработанной в университете штата Аризона. Камера снимает поверхности, которые не получают прямого солнечного света, с помощью отражённого света от высоких частей кратера. Специалисты добавили, что на затенённой поверхности обнаружены кратеры с характерной волнистой текстурой, похожей на «шкуру слона», что является обычным для лунных склонов, но с дополнительными признаками присутствия водяного льда.

Одним из главных открытий стало наличие кратеров с резкими внешними краями, напоминающими кратеры Марса. Это, по мнению учёных, может свидетельствовать о высоком содержании водяного льда в породах, так как такой лопастной вал образуется, когда лёд тает, а материал становится вязким. Исследователи считают, что это открытие открывает новые горизонты в изучении лунных ресурсов и их потенциала для будущих миссий на Луне.