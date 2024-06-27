Наука и технологии
Опубликовано 27 июня 2024, 14:15
1 мин.

Учёные нашли живые термитники старше, чем древние наскальные рисунки Европы

Термиты умеют связывать углерод
Учёная-эколог Мишель Франсис из Стелленбосского университета в ЮАР в журнале Science of the Total Environment опубликовала статью о находке старейших на Земле термитников, возраст которых не менее 34 тысяч лет. Ранее самыми древними считались бразильские термитники, возраст которых около 4 тысяч лет.
Учёные нашли живые термитники старше, чем древние наскальные рисунки Европы

© Universiteit Stellenbosch / Jannick Niewoudt and Alastair Potts

Это живые населённые термитники, расположенные на берегу реки Буффелс в Намакваленде на западном побережье Южной Африки. Их возраст был установлен методом углеродного датирования. Это говорит о том, что находка старше самых древних европейских наскальных рисунков: термитники созданы до максимума последнего оледенения примерно 26,5–19 тысяч лет назад.

Кроме возраста термитников исследователь обратила внимание на то, как насекомые синтезируют в своих жилищах древесину, из которой строят пирамиды, грунтовые воды и как на это влияет атмосфера. По информации Франсис, один термитник может связывать и удерживать порядка 14 тонн углерода.

Учёная полагает, что открытие поможет лучше понять, как можно связывать углерод и бороться с глобальным изменением климата.