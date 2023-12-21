Учёные научат роботов осознавать своё положение в пространстве

Благодаря проприоцепции живые организмы могут осознавать как положение своего тела в пространстве в целом, так и отдельных частей, которые могут взаимодействовать с внешним миром.

Чтобы у роботов появилось подобие самосознания, исследователи провели эксперименты, используя шестиногого бота, человекоподобного робота и роборуку. Машины оснащали датчиками обратной связи в комплексе с технологией машинного обучения.

В результате специалисты рассказали, что у всех механизмов произвольно, в случайном порядке, запускались сервоприводы, в зависимости от задачи. Датчики передавали поступающую извне информацию, а машинное обучение формировало базы данных с набором действий и логики.