Учёные научат роботов осознавать своё положение в пространстве

Учёные научат роботов осознавать своё положение в пространствеЧтобы машины могли ещё лучше взаимодействовать с окружающей действительностью
Инженеры из Мюнхенского технического университета научат роботов осознавать положение своего тела в пространстве — проприоцепции. Такие свойства характерны для мозга людей и животных.
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Благодаря проприоцепции живые организмы могут осознавать как положение своего тела в пространстве в целом, так и отдельных частей, которые могут взаимодействовать с внешним миром.
Чтобы у роботов появилось подобие самосознания, исследователи провели эксперименты, используя шестиногого бота, человекоподобного робота и роборуку. Машины оснащали датчиками обратной связи в комплексе с технологией машинного обучения.
В результате специалисты рассказали, что у всех механизмов произвольно, в случайном порядке, запускались сервоприводы, в зависимости от задачи. Датчики передавали поступающую извне информацию, а машинное обучение формировало базы данных с набором действий и логики.