Учёные научатся исправлять «сломанные» гены в ближайшем будущем

Наука и технологии
Вчера в 22:40
1 мин.
Учёные научатся исправлять «сломанные» гены в ближайшем будущемИ эта технология будет финансов доступной
В ближайшем будущем человечество сможет исправлять «поломанные» гены. Учёные уже умеют «редактировать» геном человека, но нынешние технологии действуют медленно и финансово это очень затратно.
Об том рассказала ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. По словам учёного, уже существует понимание новой технологии, которая будет более доступной в финансовом отношении. Называется она CRISPR-Cas, её автор получил Нобелевскую премию.
«Это один из примеров удешевления технологии, с другой стороны, пример большей доступности обществу возможностей редактирования генома», — заявила Воронцова.
В будущем люди смогут сами для себя делать выбор, нужно ли им это. Всё будет регулироваться соответствующим законодательством. Но, по словам эксперта, когда это станет возможным, уточнить сложно.
Источник: РИА Новости