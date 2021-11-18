Учёные научатся исправлять «сломанные» гены в ближайшем будущем

Об том рассказала ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. По словам учёного, уже существует понимание новой технологии, которая будет более доступной в финансовом отношении. Называется она CRISPR-Cas, её автор получил Нобелевскую премию.

«Это один из примеров удешевления технологии, с другой стороны, пример большей доступности обществу возможностей редактирования генома», — заявила Воронцова.

В будущем люди смогут сами для себя делать выбор, нужно ли им это. Всё будет регулироваться соответствующим законодательством. Но, по словам эксперта, когда это станет возможным, уточнить сложно.