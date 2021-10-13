Учёные научили бактерии ускоренно поедать металлы

Как пишет портал Yahoo, лаборатория Реалес расположена в районе с плохой экологией из-за развитой в этой местности горнодобывающей промышленности. Смысл исследований в том, чтобы помочь быстрее избавляться от избытка металлолома, который за последние годы скапливается в пустыне Атакама — туда выбрасывают списанные контейнеры для перевозки породы.

При исследованиях учёные обнаружили интересные свойства у бактерий лептоспирилл, живущих в кислой среде в гейзерах Татио на высоте 4200 метров. Обычно бактерии разрушают металл за 2 месяца, но если лишить их возможности что-либо есть, начинают голодать. И если в этот момент им дать металл, например, гвоздь, то лептоспириллы способны разрушить его за три дня.

С помощью этого открытия, учёные планируют бороться с избытком металлолома и опасным загрязнением окружающей среды. Отмечается, что отходы из шахт несут в себе огромные объёмы токсинов.