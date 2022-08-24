Учёные научили беспилотники приземляться на наклонные крыши домов

Система шасси включает фрикционные амортизаторы, рассеивающие избыточную энергию при контакте беспилотника с поверхностью. Также дрон может приземляться с помощью специального ПО.

При разработке шасси учитывались особенности посадки авиатехники, в частности, реверсирование. Когда беспилотник нужно было посадить, лопасти винтов запускали в обратном направлении. Благодаря этому дрон не отскакивал от неровной поверхности.