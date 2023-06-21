Учёные научили домашних роботов самообучаться по видео

В рамках него роботы анализируют действия, выполняемые людьми в видео, чтобы освоить новые навыки. Данный метод упрощает процесс обучения автономных устройств, сокращая временные затраты.

Отметим, что ранее тренировка «железных» помощников требовала непосредственного участия человека или длительного самостоятельного обучения в смоделированной среде.

Сейчас же инженеры научились использовать наборы видеоданных, где люди выполняют различные домашние задачи и с помощью системы компьютерного зрения учить роботов основным действиям.

На основе этого разрабатывается модель поведения для каждой ситуации. После обучения на видео роботам требуется практика в реальных условиях, но для отработки навыков в таких условиях достаточно всего 25 минут.

Исследователи продемонстрировали успех своего подхода, обучив роботов выполнять 12 различных задач, используя готовые видеоматериалы, которые можно найти в Интернете.