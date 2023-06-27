Учёные научили ИИ помогать мужчинам с бесплодием

Их новый алгоритм искусственного интеллекта, известный как SpermSearch, позволяет быстро и точно определять наличие спермы у бесплодных мужчин.

Необструктивная азооспермия (НОА) — это самая сложная форма мужского бесплодия, которая затрагивает около 1% мужчин и 5% пар, ищущих помощь в лечении бесплодия.

Она характеризуется полным отсутствием спермы в эякуляте из-за различных аномалий, таких как генетические изменения, гормональный дисбаланс и воздействие вредных веществ.

Обычно для пар, желающих стать родителями, лечение НОА включает сложные процедуры, такие как извлечение спермы из яичка для последующего использования в оплодотворении партнёрши. Однако эта процедура требует значительного времени и тщательного анализа образцов ткани для поиска здоровых сперматозоидов.

Новый алгоритм искусственного интеллекта обучили на тысячах микроскопических изображений сперматозоидов, чтобы он мог точно распознавать их присутствие. По результатам сравнительного эксперимента, ИИ превзошел врачей-эмбриологов.

SpermSearch обнаружил больше сперматозоидов с точностью на 5% выше и работал в 1000 раз быстрее врачей.