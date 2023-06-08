Учёные научили искусственное сердце расти вместе с пациентом

Его отличительной особенностью является способность расти вместе с сердцем своего владельца. Это снижает количество инвазивных операций на данном органе.

Производство одного синтетического клапана занимает всего 10 минут. Используется технология focused rotary jet spinning (FRJS), при которой центробежная сила выбрасывает длинные свободно плавающие полимерные волокна, выравнивающиеся воздушными струями.

Из них учёные создают каркасы, а затем наносят клетки для воссоздания формы и функциональности воспроизводимого органа.

Клапан FibraValve работает так, что клетки пациента получают схемы для регенерации с использованием их собственной живой ткани. Эта технология может помочь не только в решении проблемы ревматической лихорадки у детей, но и в создании других органов.