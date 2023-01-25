Учёные научили муравьёв определять рак по моче

Для этого специалисты обучили отдельных рабочих муравьёв чувствовать запах мочи мышей с опухолями и сравнивать её с мочой здоровых подопытных.

По итогу у муравьев быстро выработался условный рефлекс на запах и стали проводить значительно больше времени в области изученного запаха, демонстрируя свою способность различать его от других запахов.