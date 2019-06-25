Учёные научили тюленей петь тему из «Звёздных войн»

Учёные университета Сент-Эндрюс, старейшего в Шотландии, поделились своим последним открытием и достижением — они научили тюленей петь «по-человечески».

Речь идёт о длинномордых или серых тюленях. Исследователи обнаружили, что они способны имитировать человеческую речь и песни, используя те же механизмы производства звука, что и люди. За животными по имени Дженис, Зола и Гэндальф учёные наблюдают и занимаются с ними с детства.

Зола проявила потрясающие способности. Она может копировать до десяти нот в мелодиях, таких как тема «Звёздных войн» и колыбельная Twinkle Twinkle Little Star. Исследователи опубликовали видео с демонстрацией её талантов. Других двух тюленей Дженис и Гэндальф обучали точно воспроизводить комбинации человеческих гласных звуков.