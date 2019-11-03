Учёные научили организм автоматически бороться с сахарным диабетом

Эксперимент можно считать успешным, поскольку именно это позволило клеткам в два-три раза увеличить выработку инсулина. Известно, что данные клетки предназначены для того, чтобы нивелировать низкую выработку инсулина или для того, чтобы уменьшить инсулиновую реакцию у больных диабетом. В ходе исследования были задействованы белки, изменяющие свою активность в зависимости от количества поступающего света. Обнаружилось, что благодаря пересадке бета-клеток поджелудочной железы в организм мышей, которые страдают сахарным диабетом, улучшилась общая переносимость и регуляция глюкозы.

Новое исследование ученых доказало, что влиять на уровень глюкозы можно без применения лекарственных препаратов.