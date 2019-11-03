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Учёные научили организм автоматически бороться с сахарным диабетом
Надеемся, что в скором времени получится полностью отказаться от лекарств
Стало известно об успешности результатов эксперимента ученых их Университета Тафтса , которые произвели пересадку бета-клеток поджелудочной железы в организм грызунов с диабетом.
Эксперимент можно считать успешным, поскольку именно это позволило клеткам в два-три раза увеличить выработку инсулина. Известно, что данные клетки предназначены для того, чтобы нивелировать низкую выработку инсулина или для того, чтобы уменьшить инсулиновую реакцию у больных диабетом. В ходе исследования были задействованы белки, изменяющие свою активность в зависимости от количества поступающего света. Обнаружилось, что благодаря пересадке бета-клеток поджелудочной железы в организм мышей, которые страдают сахарным диабетом, улучшилась общая переносимость и регуляция глюкозы.
Новое исследование ученых доказало, что влиять на уровень глюкозы можно без применения лекарственных препаратов.