Учёные научили парализованных ходить при помощи экзоскелета с управлением силой мысли

Группа исследователей из больницы при Университете Гренобля решила провести тестирование, в котором приняли участие два парализованных человека. Правда один из них в итоге был исключен, так как возникли определенные технические проблемы с имплантами, но зато второй мужчина смог принять полноценное участие в исследовании. В итоге мужчина, у которого была зафиксирована травма шеи после падения с балкона, был оснащен двумя датчиками, каждый из которых был оснащён 64 электродами, имеющими прямое подключение к мозгу.

В результате двухгодовалой подготовки, ему удалось пройти 145 метров в лабораторных условиях, совершив тем самым 480 шагов. На всякий случай ученые подвесили экзоскелет к потолку, для большей безопасности.