Учёные научили психопатов распознавать испуг на лицах людей

Научная работа включала в себя изучение 58 мужчин с антисоциальным расстройством личности, из которых 34 имели симптомы психопатии. Также учёные следили за 24 здоровыми людьми в качестве контрольной группы.

Всем участникам эксперимента интраназально ввели окситоцин или плацебо, после чего с помощью фМРТ изучали активность мозга при распознавании выражения испуга на изображениях лиц.

Исследование показало, что окситоцин повышает активность определённых областей мозга у людей с антисоциальным расстройством личности и психопатией, делая их способными лучше распознавать выражение испуга.

Полученные результаты могут способствовать разработке методов лечения данного недуга.