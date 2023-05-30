Учёные научили психопатов распознавать испуг на лицах людей

Учёные научили психопатов распознавать испуг на лицах людейНе обошлось без инъекций
Британские и датские исследователи провели исследование, в котором было выяснено, что после введения окситоцина мозг антисоциальных людей с психопатией лучше распознаёт выражение испуга на изображениях лиц.
Научная работа включала в себя изучение 58 мужчин с антисоциальным расстройством личности, из которых 34 имели симптомы психопатии. Также учёные следили за 24 здоровыми людьми в качестве контрольной группы.
Всем участникам эксперимента интраназально ввели окситоцин или плацебо, после чего с помощью фМРТ изучали активность мозга при распознавании выражения испуга на изображениях лиц.
Исследование показало, что окситоцин повышает активность определённых областей мозга у людей с антисоциальным расстройством личности и психопатией, делая их способными лучше распознавать выражение испуга.
Полученные результаты могут способствовать разработке методов лечения данного недуга.