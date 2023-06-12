Учёные научили робота потеть, чтобы лучше понять влияние перегрева на организм человека

Учёные научили робота потеть, чтобы лучше понять влияние перегрева на организм человекаНаука порой бывает странной
Учёные из Университета штата Аризона создали уникального гуманоидного робота под названием ANDI, который вызывает страх своей реалистичностью.
Однако его назначение не связано с киноиндустрией или фильмами ужасов, а с исследованиями влияния перегрева на организм человека. ANDI обладает способностью дышать и потеть, а также имитировать ходьбу на тренажёре.
Это позволяет специалистам изучать последствия перегрева на организм и выявлять причины, связанные со смертями, происходящими при повышенной температуре.
В отличие от предыдущих моделей, используемых в лабораториях, ANDI является первым роботом с внутренней системой охлаждения, что позволяет проводить исследования и тестирования не только в контролируемых условиях, но и в реальном мире.
ANDI также имеет внутренние «органы», созданные по подобию человеческих. Это также должно помочь учёным лучше изучить механизмы смерти, связанные с высокой температурой.