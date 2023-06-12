Учёные научили робота потеть, чтобы лучше понять влияние перегрева на организм человека

Однако его назначение не связано с киноиндустрией или фильмами ужасов, а с исследованиями влияния перегрева на организм человека. ANDI обладает способностью дышать и потеть, а также имитировать ходьбу на тренажёре.

Это позволяет специалистам изучать последствия перегрева на организм и выявлять причины, связанные со смертями, происходящими при повышенной температуре.