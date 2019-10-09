Наука и технологии
Сегодня 17:07
Учёные научили рубашки вырабатывать энергию для зарядки телефонов
Но это не является главной целью исследования
Стало известно о том, что исследователи из Политехнического университета Валенсии разработали совершенно новый тип устройств, которые накапливают электричество в текстильных материалах. В дальнейшем накопленную энергию можно использовать, например, для зарядки вашего смартфона.
”Мы получили новые аккумуляторы, которые очень конкурентоспособны и при этом могут быть использованы для зарядки батарей сразу нескольких устройств. Новая разработка основана на текстильных материалах, а значит соотношение объема к массе и поверхности к массе материала очень высоки. Отсюда следует и огромный потенциал нашей разработки”, — рассказала соавтор открытия Франциско Кейсис.
На данный момент команда ученых занята тем, что разрабатывает прототип технологии, способной обеззараживать крупные объемы промышленных сточных вод. Для этого планируется использовать новоизобретенные текстильные материалы в качестве электродов в электрохимической системе.
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