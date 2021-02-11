Учёные научили свиней играть в видеоигры без чипирования

В качестве доказательства того, что свиньи именно что играли, учёные показали статистические данные. Так, каждая свинья справлялась со своей задачей чаще, чем был показатель случайности. Именно это указывало на понимание животным того, что движение ими джойстика напрямую связано с перемещением курсора.