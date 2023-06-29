Учёные научились бороться со старческим слабоумием при помощи введения инсулина в нос

Согласно последним исследованиям, инсулин, введённый через нос, может положительно влиять на когнитивные функции пациентов с деменцией, включая болезнь Альцгеймера.

Учёные обнаружили, что рецепторы инсулина присутствуют не только в тканях тела, но и в различных областях мозга, свидетельствуя о потенциальном влиянии инсулина на когнитивные способности.

Исследования также показали, что инсулин может модулировать процессы, способствующие выживанию нейронов.

Новый метод доставки лекарств через нос также открывает возможности для других препаратов. Недавние эксперименты показали, что моноклональные антитела могут быть успешно доставлены в мозг крыс после инсульта с использованием этого метода, не влияя на их эффективность.

Данные результаты не только предлагают новые способы лечения пациентов с деменцией, но и открывают перспективы для разработки инновационных методов борьбы с другими заболеваниями и нарушениями. В дальнейшем планируются дополнительные исследования для более глубокого понимания взаимодействия инсулина и высшей нервной деятельности.