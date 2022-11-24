Учёные научились делать аккумуляторы из использованной бумаги

Учёные научились делать аккумуляторы из использованной бумагиВот оно, будущее
Исследователи, совместно с инженерами Наньянского технологического университета предложили новую технологию добычи компонентов аккумуляторов из бумаги.
Сообщается, что в своей свежей научной работе они описали процесс карбонизации. С его помощью можно превратить использованную бумагу в бумажные волокна, а уже их, в свою очередь, в электроды.
Сингапурские специалисты утверждают, что из данного материала можно собрать новые перезаряжаемые батареи для смартфонов, медицинского оборудования и электромобилей.
Они провели собственные лабораторные испытания, которые показали — созданные учёными на основе бумаги аноды применимы в батареях. При этом их можно разряжать и заряжать до 1200 раз.
На данный момент нет точной информации, как скоро технология станет массовой. Но уже сейчас можно отметить её гигантский потенциал.