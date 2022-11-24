Учёные научились делать аккумуляторы из использованной бумаги

Сообщается, что в своей свежей научной работе они описали процесс карбонизации. С его помощью можно превратить использованную бумагу в бумажные волокна, а уже их, в свою очередь, в электроды.

Сингапурские специалисты утверждают, что из данного материала можно собрать новые перезаряжаемые батареи для смартфонов, медицинского оборудования и электромобилей.