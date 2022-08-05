Учёные научились делать экраны из рыбьей чешуи

Основным веществом, которое необходимо для нанолуковиц, произведённых из чешуи, является коллаген. Он может поглощать необходимый объём микроволнового излучения для быстрого повышения температуры, что в процессе нагрева приводит к термическому разложению, способствующим синтезу CNO.

Благодаря отличной электро- и теплопроводности нанолуковиц, их используют в биомедицине, биоимиджинге — методе визуализации при наблюдении в режиме реального времени за процессами, происходящим в организме. Также нанолуковицы применяют в производстве панелей для телевизоров и другой электроники.

Подход, предложенный японскими специалистами, не требует ни сложных катализаторов, ни жёстких условий, ни длительного времени ожидания — процесс занимает не более 10 секунд. При этом применяемый сейчас традиционный процесс синтеза нанолуковиц — трудный и отличается выбросом вредных веществ в атмосферу.