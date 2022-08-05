Наука и технологии
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Учёные научились делать экраны из рыбьей чешуи

Материал оказался с отличными характеристиками
Учёные из Нагойского технологического университета в Японии предложили новый способ создания углеродных нанолуковиц (CNO) — наноразмерных углеродных структур, образованных вложенными друг в друга углеродными сферами. Их предложили производить на основе рыбьей чешуи.
Учёные научились делать экраны из рыбьей чешуи

Основным веществом, которое необходимо для нанолуковиц, произведённых из чешуи, является коллаген. Он может поглощать необходимый объём микроволнового излучения для быстрого повышения температуры, что в процессе нагрева приводит к термическому разложению, способствующим синтезу CNO.

Благодаря отличной электро- и теплопроводности нанолуковиц, их используют в биомедицине, биоимиджинге — методе визуализации при наблюдении в режиме реального времени за процессами, происходящим в организме. Также нанолуковицы применяют в производстве панелей для телевизоров и другой электроники.

Подход, предложенный японскими специалистами, не требует ни сложных катализаторов, ни жёстких условий, ни длительного времени ожидания — процесс занимает не более 10 секунд. При этом применяемый сейчас традиционный процесс синтеза нанолуковиц — трудный и отличается выбросом вредных веществ в атмосферу.

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