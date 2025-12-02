Учёные научились добывать воду из воздуха

При температуре воздуха 15-40 градусов по Цельсию и влажности 35-99% установка может выдавать до 50 л питьевой воды в сутки. Работает устройство на солнечных панелях. Есть и более крупная система, которая способна производить до 1600 л жидкости в день. Такую машину можно устанавливать в гостиницах или рядом с небольшими населёнными пунктами.