Учёные научились добывать воду из воздуха

Учёные научились добывать воду из воздухаУстановку для этого создали в Китае
Как сообщает издание China Daily, в университете Цзяотун (Шанхай) разработали установку, позволяющую извлекать воду из атмосферы. Для этого используются тепловые насосы и процесс конденсации.
По словам учёных, новая станция в техническом режиме может быть приспособлена к разному климату. Также она способна работать автономно.
При температуре воздуха 15-40 градусов по Цельсию и влажности 35-99% установка может выдавать до 50 л питьевой воды в сутки. Работает устройство на солнечных панелях. Есть и более крупная система, которая способна производить до 1600 л жидкости в день. Такую машину можно устанавливать в гостиницах или рядом с небольшими населёнными пунктами.