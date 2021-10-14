Учёные научились доставлять лекарства в мозг с помощью ультразвука

Канадские специалисты во главе с Ниром Липсманом из Университета Торонто впервые провели подобное исследование на людях. В кровь четырёх отобранных для эксперимента пациенток с раком груди, у которых уже были метастазы в мозге, был введён препарат Трастузумаб. Вместе с действующим веществом были введены пузырьки контрастного вещества, которые под воздействием управляемого ультразвука начинают вибрировать и открывают промежутки между эндотелиальными клетками, что позволяет проходить в них молекулам лекарства.

Такой метод применили, чтобы проверить его эффективность для доставки лекарств через гематоэнцефалический барьер — природный механизм, защищающий мозг от воздействия циркулирующих в крови микроорганизмов, цитокинов, антител и лейкоцитов, способных повредить нервную ткань. Этот механизм позволяет проникать в мозг только питательным веществам и мешает врачам при лечении онкологии и нейродегенеративных болезней.

Источник пишет о том, что метод показал свою эффективность. У участниц был зафиксирован захват опухолью препарата, который оказался в два раза выше по сравнению со стандартными способами доставки лекарств. Отмечается, что размер опухоли у всех участниц за три месяца терапии и параллельных исследований уменьшился на 19%. Кроме этого, источник отмечает, что метод доставки лекарств через гематоэнцефалический барьер с помощью ультразвука полностью безопасен.