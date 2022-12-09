Учёные научились использовать электричество внутри древесины

Учёные научились использовать электричество внутри древесиныОтличный альтернативный метод получения элетроэнергии
Группа учёных из Королевского технологического института в Швеции рассказала о свежей разработке. Они научились собирать при помощи наноинженерии биоэлектричество, формирующееся внутри дерева.
Фото: Woodworker's Journal
Речь идёт об электроэнергии, которая вырабатывается в процессе движения транспирации — движении воды по растению от корней до испарения через листья.
Сообщается, что серия модификаций структуры клеточных стенок древесины позволило специалистам добиться повышения количества вырабатываемого электричества до 140 мВ. Это примерно в 10 раз больше, чем показатели обычной древесины.
Учёные отмечают, что данного количества не хватит на освещение дома. Но в то же время его можно использовать для подключения простого устройства: светодиодной лампы или калькулятора.
Как скоро новая технология пойдёт в массовое использование и где ей планируется найти применение — не сообщается.