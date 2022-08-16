Учёные научились использовать «умные» часы Apple Watch для предупреждения сердечного приступа

Но свежее исследование учёных из Техасского института показало, что носимый гаджет компании может быть куда полезнее, чем считалось ранее. При помощи нехитрых манипуляций, часы можно использовать для предупреждения сердечного приступа.

Специалисты обнаружили, что ЭКГ-датчик на Apple Watch может быть полезен в качестве инструмента для отправки пользователю уведомления о необходимости обратиться за медицинской помощью при появлении симптомов инфаркта миокарда.

Чаще всего, для выявления данного недуга в больнице снимают 12 отведений ЭКГ. В обычном режиме часы Apple могут провести лишь одно отведение. Но прикладывая девайс к различным зонам на теле, можно добиться снятия показаний шести отведений.