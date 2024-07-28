Учёные научились использовать «жидкий свет» для компьютерных вычислений

Российские и европейские физики нашли способ использовать «жидкий свет» для выполнения всех типов логических операций, которые применяются в компьютерах. Эти устройства выполняют операции в сотни раз быстрее, чем их электронные аналоги, сообщила пресс-служба Сколтеха.

Физики долго не могли создать оптический логический преобразователь, так как фотоны не взаимодействуют друг с другом. Но благодаря уникальным свойствам «жидкого света», объединяющего свойства фотонов и электронов, эта задача была решена. Научный сотрудник Сколтеха Денис Санников отметил, что это позволило создать оптический поляритонный универсальный логический вентиль.

Под руководством профессора Павлоса Лагудакиса учёные создавали системы для управления «жидким светом», который состоит из экситон-поляритонов — квазичастиц, объединяющих электроны и фотоны. Ранее считалось, что такие структуры возможны только при температурах, близких к абсолютному нулю, но исследователи показали, что они могут существовать и при комнатной температуре. Недавно они создали прототипы NOR-вентилей, работающие на частоте в один терагерц, что может привести к созданию сверхбыстрых и экономичных компьютеров на базе «жидкого света».