Учёные научились избавляться от опьянения одним уколом. Но пока лишь на мышах

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что введение FGF21 опьяневшим мышам приводит к быстрому восстановлению сознания, двигательных навыков и координации движений.

Что интересно, эксперименты также показали, что данный гормон специфичен для этанола и не влияет на восстановление после введения других психоактивных препаратов, нарушающих сознание и координацию.

По мнению учёных, свежее открытие может иметь потенциальное терапевтическое применение у людей для лечения алкогольной интоксикации. Правда, для определения его эффективности и безопасности необходимы дальнейшие исследования, в том числе на людях.