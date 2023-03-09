Наука и технологии
07:57, 09 марта 2023
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Учёные научились избавляться от опьянения одним уколом. Но пока лишь на мышах

Вот она, чудо-таблетка

Группа учёных из Юго-Западного медицинского центра при Техасском университете в Далласе обнаружили, что метаболический гормон FGF21 может быстро обратить вспять последствия острой алкогольной интоксикации у мышей.

Учёные научились избавляться от опьянения одним уколом. Но пока лишь на мышах

Фото: Наркологическая клиника

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало, что введение FGF21 опьяневшим мышам приводит к быстрому восстановлению сознания, двигательных навыков и координации движений.

Что интересно, эксперименты также показали, что данный гормон специфичен для этанола и не влияет на восстановление после введения других психоактивных препаратов, нарушающих сознание и координацию.

По мнению учёных, свежее открытие может иметь потенциальное терапевтическое применение у людей для лечения алкогольной интоксикации. Правда, для определения его эффективности и безопасности необходимы дальнейшие исследования, в том числе на людях.

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