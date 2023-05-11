Учёные научились лечить депрессию восстановлением сигнала мозга

Эксперты сфокусировались на нейронах — нервных клетках, которые обмениваются информацией с помощью электрических импульсов. Нейроны работают в унисон, синхронизируя свою активность. Один из образцов синхронизации называется «гамма», который происходит более 30 раз в секунду.

Было установлено, что во время депрессии этот гамма-ритм нарушается в частях мозга, которые обрабатывают запахи и эмоции. В том числе и в обонятельной луковице — область мозга рядом с носовой полостью.

В ходе эксперимента на мышах ученые «отключили» обонятельную луковицу, что вызвало изменения в поведении, напоминающие депрессию. После этого, с помощью специального устройства, они усилили гамма-сигналы в мозге и снизили симптомы депрессии почти на 40%, что очень близко к нормальному состоянию.

Данное открытие раскрывает перед учёными новые возможности для использования гамма-колебаний в качестве потенциального метода лечения депрессии и тревоги.