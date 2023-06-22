Учёные научились лечить инсульт при помощи стимуляции мозга электричеством

Учёные научились лечить инсульт при помощи стимуляции мозга электричествомОсталось лишь доказать эффективность и безопасность метода
Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали новый метод лечения острого ишемического инсульта. В его основу легло использование высоконаправленной электрической стимуляции мозга.
Данный подход, известный как HD C-tDCS, позволяет увеличить приток крови к повреждённым участкам мозга и защитить его ткани от дальнейшего повреждения.
В исследовании, в котором участвовало 10 пациентов с острым инсультом, учёным удалось спасти около 66% мозговой ткани вокруг ядра инсульта с помощью HD C-tDCS. Для сравнения, в контрольной группе без электростимуляции процент успешно находился на уровне нуля.
Эти результаты представляют потенциально новое направление в лечении инсульта и могут иметь значительное влияние на медицинскую практику. Но стоит понимать, что учёным требуется дальнейшее исследование и клинические испытания для подтверждения эффективности и безопасности данного подхода.