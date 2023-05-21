Учёные научились лечить ожирение при помощи холода

Итальянский врач Якопо Фонтана и его коллеги изучали, как влияет на организм человека криостимуляция всего тела. Это процедура, при которой человек на короткое время попадает в условия экстремального холода.

Учёные обнаружили, что у людей с избыточным весом, которых подвергли криостимуляции, уровень холестерина и других жиров в крови улучшился в два раза больше, чем у тех, кто прошёл поддельную процедуру. Также у них сильнее уменьшился обхват талии и уровень сахара в крови.

В исследовании принимали участие 29 человек (12 мужчин и 17 женщин) с избыточным весом. Они были поделены на две группы.

Одной группе делали настоящую процедуру криостимуляции, когда их помещали в специальную камеру с температурой -110°C. Другую группу помещали в такую же камеру, но температуру там делали не такой холодной, на уровне -55°C.

Всем участникам исследования давали индивидуальные планы питания и помогали с психологической поддержкой и физическими упражнениями.

В итоге обе группы показали улучшение состояния здоровья. Но у группы, которую подвергли настоящей криостимуляции, результаты были в два раза лучше.