Учёные научились лечить паралич при помощи жировой ткани

Учёные научились лечить паралич при помощи жировой тканиЗвучит как чудо, но это наука делает подобное реальным
Сообщается, что специалисты имплантировали ткани спинного мозга человека в лабораторных животных. Сами животные были разделены на две группы: совсем недавно парализованных и тех, кто находится в таком состоянии уже в течение длительного времени.
По итогу, пройдя через процедуру имплантации, 100% лабораторных животных с острым параличом и 80% с хроническим параличом восстановили способность ходить.
В основу свежей технологии учёных легло взятие у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота. Затем в этой ткани клетки были отделены от внеклеточного матрикса, после чего их подвергли «перепрограммированию» при помощи генной инженерии.
Далее эксперты получили их в состоянии, напоминающем эмбриональные стволовые клетки. Именно их они и использовали для лечения паралича.