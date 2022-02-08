Учёные научились лечить паралич при помощи жировой ткани

Сообщается, что специалисты имплантировали ткани спинного мозга человека в лабораторных животных. Сами животные были разделены на две группы: совсем недавно парализованных и тех, кто находится в таком состоянии уже в течение длительного времени.

По итогу, пройдя через процедуру имплантации, 100% лабораторных животных с острым параличом и 80% с хроническим параличом восстановили способность ходить.