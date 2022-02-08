Наука и технологии
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Учёные научились лечить паралич при помощи жировой ткани

Звучит как чудо, но это наука делает подобное реальным
Группа учёных из Центра регенеративной биотехнологии Сагол Тель-Авивского университета представили свою новейшую разработку. Их технология, в теории, может кардинально изменить жизнь многих парализованных людей.
Учёные научились лечить паралич при помощи жировой ткани

Сообщается, что специалисты имплантировали ткани спинного мозга человека в лабораторных животных. Сами животные были разделены на две группы: совсем недавно парализованных и тех, кто находится в таком состоянии уже в течение длительного времени.

По итогу, пройдя через процедуру имплантации, 100% лабораторных животных с острым параличом и 80% с хроническим параличом восстановили способность ходить.

Учёные научились лечить паралич при помощи жировой ткани

В основу свежей технологии учёных легло взятие у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота. Затем в этой ткани клетки были отделены от внеклеточного матрикса, после чего их подвергли «перепрограммированию» при помощи генной инженерии.

Далее эксперты получили их в состоянии, напоминающем эмбриональные стволовые клетки. Именно их они и использовали для лечения паралича.

Источник: Wiley Online Library
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