Учёные научились лечить позвоночник лекарством от рака

По словам специалистов, принимавших участие в научной работе, ранее это лекарство применялось для лечения рака. Теперь же, после исследований на клеточном уровне и лабораторных животных, эксперты выяснили, что при пероральном приёме вещество AZD1390 может блокировать реакцию на повреждение ДНК в нервных клетках и способствовать регенерации нервов.

Это, в свою очередь, приводит к восстановлению сенсорных и моторных функций после травмы позвоночника.

Напомним, что ранее российские исследователи, вместе со своими коллегами из США, предложили лечить рак груди препаратом от алкоголизма. Объяснили они такой выбор тем, что это лекарство способствует клеточному энтозу, т.е. самоуничтожению или поеданию раковыми клетками друг друга.