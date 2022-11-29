Учёные научились лечить рак мозга электризованными иглами

Учёные научились лечить рак мозга электризованными игламиНаука продолжает удивлять
Группа исследователей из Университета Саскачевана представила новый метод лечения рака мозга.
Фото: The Guardian
В его основу легло использование длинных игл и пущенного по ним электрического тока. Сообщается, что с новая разработка также делает возможным использование химиотерапии при данном виде заболевания.
Устроена новая методика следующим образом: сначала пациенту, через череп, вводятся длинные иглы, после чего врачи отправляют электрические импульсы в опухоль глиобластомы.
По данным специалистов, в рамках тестирования, 3D-модели клеток подвергали разным методам воздействия электричеством. По итогу все эти манипуляции продемонстрировали высокую эффективность уничтожения раковых клеток, сведя к минимуму риск для окружающих тканей и кровеносных сосудов.
Учёные заявили, что теперь у пациентов с опухолями головного мозга может быть иной вариант местного лечения. Один из его явных плюсов — отсутствие необходимости вскрывать череп, нагревать или облучать.