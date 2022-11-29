Учёные научились лечить рак мозга электризованными иглами

В его основу легло использование длинных игл и пущенного по ним электрического тока. Сообщается, что с новая разработка также делает возможным использование химиотерапии при данном виде заболевания.

Устроена новая методика следующим образом: сначала пациенту, через череп, вводятся длинные иглы, после чего врачи отправляют электрические импульсы в опухоль глиобластомы.

По данным специалистов, в рамках тестирования, 3D-модели клеток подвергали разным методам воздействия электричеством. По итогу все эти манипуляции продемонстрировали высокую эффективность уничтожения раковых клеток, сведя к минимуму риск для окружающих тканей и кровеносных сосудов.

Учёные заявили, что теперь у пациентов с опухолями головного мозга может быть иной вариант местного лечения. Один из его явных плюсов — отсутствие необходимости вскрывать череп, нагревать или облучать.