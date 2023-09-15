Учёные научились лечить рак мозга при помощи «квантового спрея»

Они разработали наночастицы золота, покрытые активными молекулами, которые способны запускать процесс самоуничтожения раковых клеток.

Эти наночастицы, названные учеными «био-нано-антеннами», распыляются на месте хирургического удаления опухоли.

Под воздействием электрического поля, эти «антенны» инициируют квантово-механические эффекты, которые приводят к активации механизма самоуничтожения раковых клеток, не затрагивая при этом здоровые клетки мозга.

Самое удивительное в этой технологии заключается в том, что она позволяет уничтожить оставшиеся после операции раковые клетки, минимизируя риск рецидива. Исследователи уже подали заявку на патент и готовятся к клиническим испытаниям.

Глиобластома является одним из наиболее смертельных видов рака, с пятилетней выживаемостью всего в 6,8% и средней продолжительностью жизни после диагноза в восемь месяцев.

Этот метод может стать настоящим прорывом в онкологии, предоставляя надежду многим пациентам.