Учёные научились лечить рак мозга при помощи «квантового спрея»Будем надеяться, что методика и вправду окажется рабочей
В перспективе борьбы с одним из самых агрессивных видов рака мозга, глиобластомой, исследователи из Ноттингемского университета представили новаторский метод лечения.
Они разработали наночастицы золота, покрытые активными молекулами, которые способны запускать процесс самоуничтожения раковых клеток.
Эти наночастицы, названные учеными «био-нано-антеннами», распыляются на месте хирургического удаления опухоли.
Под воздействием электрического поля, эти «антенны» инициируют квантово-механические эффекты, которые приводят к активации механизма самоуничтожения раковых клеток, не затрагивая при этом здоровые клетки мозга.
Самое удивительное в этой технологии заключается в том, что она позволяет уничтожить оставшиеся после операции раковые клетки, минимизируя риск рецидива. Исследователи уже подали заявку на патент и готовятся к клиническим испытаниям.
Глиобластома является одним из наиболее смертельных видов рака, с пятилетней выживаемостью всего в 6,8% и средней продолжительностью жизни после диагноза в восемь месяцев.
Этот метод может стать настоящим прорывом в онкологии, предоставляя надежду многим пациентам.