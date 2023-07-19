Учёные научились лечить шизофрению при помощи виртуальной реальности

Данный новаторский тип лечения основан на развитии у пациентов навыков ментализации, которые помогают правильно воспринимать эмоции и мысли окружающих людей.

Метод терапии с названием VR-ToMIS включает девять сеансов, где пациенты взаимодействуют с аватарами, управляемыми терапевтами, в различных сценариях, чтобы улучшить свои социальные когнитивные навыки.

Перед пациентами ставят задачи, связанные с разгадыванием эмоций и жестов, а также работой над пониманием иронии и метафор.

Тестирование метода проходило в 2022 году и включило 43 пациента с шизофренией. Исследователи обнаружили значительное улучшение в когнитивных и эмоциональных симптомах участников, таких как связное мышление, социальный когнитивный дефицит, апатия и т.д.

Участники также положительно оценили терапию, считая её увлекательной и важной для их реабилитации. Столь уникальное лечение может стать настоящим прорывом в борьбе с шизофренией и помочь миллионам людей по всему миру, страдающим от этого расстройства.