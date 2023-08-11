Учёные научились находить ДНК опухоли при помощи специальных бактерий

Этот прорыв был достигнут благодаря технологии генетического редактирования на основе CRISPR. Опухоли в процессе своего роста высвобождают ДНК в окружающую среду. Существующие методы позволяют анализировать эту ДНК только в лабораторных условиях, что затрудняет быстрое обнаружение и локализацию опухолей.

Исследователи использовали бактерии Acinetobacter baylyi, которые обитают в толстом кишечнике, и модифицировали их таким образом, чтобы они стали чувствительными к мутациям в гене KRAS, ассоциированным с различными видами рака.

При контакте с мутантной ДНК, эти бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, что позволяет легко идентифицировать их присутствие.

Тестирование на мышах показало, что модифицированные бактерии успешно обнаруживали опухолевую ДНК, формируя зелёные колонии на чашках с антибиотиками.

Учёные считают, что данный метод может быть адаптирован для использования у людей и поможет в диагностике не только рака, но и других заболеваний.