Учёные научились находить ДНК опухоли при помощи специальных бактерий

Учёные научились находить ДНК опухоли при помощи специальных бактерийЧто может сильно помочь в диагностике того же рака
Биоинженеры из США и Австралии создали уникальные бактерии, способные обнаруживать опухолевую ДНК.
Этот прорыв был достигнут благодаря технологии генетического редактирования на основе CRISPR. Опухоли в процессе своего роста высвобождают ДНК в окружающую среду. Существующие методы позволяют анализировать эту ДНК только в лабораторных условиях, что затрудняет быстрое обнаружение и локализацию опухолей.
Исследователи использовали бактерии Acinetobacter baylyi, которые обитают в толстом кишечнике, и модифицировали их таким образом, чтобы они стали чувствительными к мутациям в гене KRAS, ассоциированным с различными видами рака.
При контакте с мутантной ДНК, эти бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, что позволяет легко идентифицировать их присутствие.
Тестирование на мышах показало, что модифицированные бактерии успешно обнаруживали опухолевую ДНК, формируя зелёные колонии на чашках с антибиотиками.
Учёные считают, что данный метод может быть адаптирован для использования у людей и поможет в диагностике не только рака, но и других заболеваний.