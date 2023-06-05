Учёные научились очищать океан от пластика при помощи фекалий

Уже ранее исследователи установили, что такие организмы способны фильтровать микропластик в лабораторных условиях, однако, в рамках свежей научной работы, они решили проверить, насколько это действительно эффективно в реальной среде.

Они провели эксперимент возле пристани, где наблюдается большое загрязнение от лодок и сточных вод. Результаты экспериментов оказались впечатляющими: плотные фекалии мидий, включая содержащийся в них микропластик, быстро погружались в морскую воду.

Это явление значительно облегчило сбор загрязняющих веществ по сравнению с плавающими в воде частицами.

Свежее открытие может иметь важное значение для борьбы с загрязнением морских экосистем микропластиком и другими вредными веществами. Специалисты могут начать использовать голубых мидий в качестве фильтров, позволяющих удалить опасные загрязнители из морской воды.