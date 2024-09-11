Учёные научились отслеживать движения глаз за закрытыми веками

Опубликовано 11 сентября 2024, 00:001 мин.
Учёные научились отслеживать движения глаз за закрытыми векамиНовый метод поможет в диагностике и мониторинге состояния пациента
Ученые из Тель-Авивского университета разработали технологию, позволяющую отслеживать изменения размера зрачков и направление взгляда за закрытыми веками с помощью бесконтактного инфракрасного изображения.
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Команда ученых разработала метод, который сочетает коротковолновую инфракрасную (SWIR) съемку с алгоритмами глубокого обучения. Технология позволяет бесконтактно анализировать рефлекс зрачков при смене освещения, даже когда глаза закрыты.
Этот метод может улучшить диагностику и мониторинг в таких областях, как сон, анестезия и интенсивная терапия. Он помогает отслеживать глубину седатации, обнаруживать судороги и боли, а также реагировать на травмы.
Ученые отметили, что изменения в размере зрачков могут дать ценную информацию о состоянии пациента. Система, основанная на инфракрасном изображении и глубоких алгоритмах обучения, имеет широкий потенциал для применения в клинической практике и медицинских устройствах.