Учёные научились отслеживать движения глаз за закрытыми веками

Команда ученых разработала метод, который сочетает коротковолновую инфракрасную (SWIR) съемку с алгоритмами глубокого обучения. Технология позволяет бесконтактно анализировать рефлекс зрачков при смене освещения, даже когда глаза закрыты.

Этот метод может улучшить диагностику и мониторинг в таких областях, как сон, анестезия и интенсивная терапия. Он помогает отслеживать глубину седатации, обнаруживать судороги и боли, а также реагировать на травмы.

Ученые отметили, что изменения в размере зрачков могут дать ценную информацию о состоянии пациента. Система, основанная на инфракрасном изображении и глубоких алгоритмах обучения, имеет широкий потенциал для применения в клинической практике и медицинских устройствах.