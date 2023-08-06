Учёные научились печатать искусственное сердце в космосе

Этот прорыв стал возможным благодаря проекту PULSE, который объединяет передовые технологии биопечати и космической медицины. Главная цель — создавать сердца, адаптированные к условиям космоса и подходящие для длительных космических миссий.

Основное преимущество такого метода заключается в том, что в условиях невесомости ткани и органы, выращенные из клеток, получаются более стабильными и качественными.

В отличие от Земли, где сила тяжести может оказывать давление на разрастающиеся ткани, в космосе они растут равномерно и без деформаций. Это обеспечивает почти 100% соответствие оригиналу.

Ожидается, что коммерческое использование 3D-печати сердец в космосе станет реальностью уже к 2027 году. Данный метод может стать ключевым для будущих долгосрочных космических миссий, где потребуется замена или восстановление органов у астронавтов.