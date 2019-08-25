Учёные научились печатать живые ткани за секунды

Исследователи швейцарского Федеральной политехнической школы Лозанны совместно с голландским Медицинским центром Университета Утрехта нашли экстремально быстрый метод печати живых тканей.

По словам исследователей, новая оптическая техника «биопринтера» позволяет создавать жизнеспособные ткани сложной формы «буквально за секунды» в в биосовместимом гидрогеле, содержащем стволовые клетки.

Это обещает настоящий прорыв в клеточной инженерии по сравнению с существующими методами, которые ограничены по форме и не обеспечивают высокой жизнеспособности клеток. На данный момент искусственные органы и ткани используются, в основном, для разработки и тестирования новых лекарств.