Учёные научились перерабатывать микропластик в ценный материал

Профессор Мохан Джейкоб из JCU отметил, что некоторые пластиковые отходы разлагаются на мелкие фрагменты, которые могут достигать микронного размера. Эти микропластики известны своей неразлагаемостью и нерастворимостью в воде, что представляет опасность для морской флоры и фауны, а также для человека.

Доктор Адил Зафар из JCU добавил, что микропластики способны поглощать органические загрязнители. Попадая в воду, они становятся частью пищевых цепочек, нарушая морскую жизнь и размножение кораллов.

Процесс переработки микропластика сложен и дорог, что приводит к низкой эффективности утилизации. Новый метод, разработанный учеными, позволяет превращать пластиковые бутылки в графен — материал толщиной в один атом, который намного прочнее алмаза и в 200 раз крепче стали.

Примерно 30 мг микропластика преобразуются в 5 мг графена за одну минуту, что в несколько раз быстрее предыдущих методов. Этот метод не только упрощает процесс, но и является более экологичным. Графен может быть использован для создания датчиков и систем очистки воды.