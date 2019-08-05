Учёные научились переводить сигналы мозга в текст

Учёные из Калифорнийского университета из Сан-Франциско разработали метод «декодирования» сигналов мозга в текст. Исследование было профинансировано компанией Facebook. Результаты опубликованы в статье в журнале Nature.

Статью написал нейрохирург и глава проекта Эдвард Чан (Edward Chang). Он отметил, что на настоящий момент не существует речевых протезов, которые бы позволяли общаться со скоростью обычного человеческого диалога.

Тем не менее, исследователям удалось реализовать преобразования сигналов мозга в текст в режиме реального времени, что позволяет вести вполне осмысленный диалог.

По словам другого участника проекта, Дэвида Мозеса (David Moses), данный метод используется впервые для определения разговорных слов и фраз. Пока поддерживается очень ограниченный словарный запас, но исследователи надеются в будущем увеличить как широту охвата, так и точность «перевода».

Система пока находится на начальном уровне разработке, но уже позволяет пациентам отвечать на простые вопросы о самочувствии, комфортности температуры и освещения в комнате, и тому подобном.