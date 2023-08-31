Учёные научились питать умные линзы человеческими слезами

Эта миниатюрная энергетическая система предназначена для питания умных контактных линз, которые могут отображать информацию и анализировать данные без внешних устройств.

Проблема питания таких линз всегда была актуальной: обычные батареи ненадёжны и требуют частой зарядки. «Можно ли использовать человеческие слёзы для зарядки?» — задались вопросом исследователи.

Их новая батарея использует глюкозу и воду для выработки электроэнергии, что является безопасным и экологичным методом.

Секрет эффективности данного способа заключается в покрытии батареи на основе глюкозы, которое взаимодействует с ионами натрия и хлорида в слезах, вырабатывая необходимую энергию.

В экспериментах батарея показала выдающуюся производительность, обеспечивая линзы током силой 45 микроампер и мощностью 201 микроватт.

Стоит, правда, отметить, что технология ещё не готова к массовому применению. Она позволяет заряжать устройство лишь 200 раз.