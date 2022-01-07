Учёные научились получать электричество из морских водорослей

На сегодняшний день известны два метода получения экологичной энергии: первый — использование живых организмов в качестве источника электричества, но проблема в том, что бактерии необходимо постоянно кормить. Второй метод — био-фотоэлектрохимические ячейки, состоящие из цианобактерий, — синезелёных водорослей, способных к фотосинтезу. Но эффективность этого метода вызывает у специалистов множество вопросов.

Вместо них группа исследователей из Израиля предложила вырабатывать электричество из зелёных съедобных водорослей ульва, которые, как оказалось, могут вырабатывать в тысячу раз больше электричества по сравнению цианобактериями. Эту идею предложил профессор Янив Шлосберг.

Особенность этих водорослей в том, что они обладают высокой скоростью фотосинтеза и способны вырабатывать электричество даже в темноте. Для этого они используют накопленные в процессе фотосинтеза сахара.

«Идея пришла ко мне однажды, когда я пошёл на пляж. В то время я уже изучал цианобактерии и заметил на камне водоросли, похожие на электрические шнуры. Я сказал себе — раз они занимаются фотосинтезом, может быть, мы сможем использовать их для создания электричества», — рассказал Шлосберг.