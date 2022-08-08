Учёные научились получать электричество из пота

Учёные научились получать электричество из потаОтличный способ зарядить карманные гаджеты летом
Группа исследователей из Массачусетского университета в Амхерсте представили новейшую биоплёнку. Её отличительной особенностью является способность генерировать электричество из испарений пота.
Сообщается, что специалисты использовали модифицированные протеобактерии Geobacter Sulfreducens в качестве преобразователей энергии. При этом у их метода есть ключевое отличие от предшественников. Оно заключается в использовании мёртвых особей.
Это позволило избавиться от необходимости постоянно их кормить.
Ограничивающим фактором носимой электроники всегда был источник питания. Батареи разряжаются, их приходится менять или заряжать. Кроме того, они громоздкие, тяжёлые и неудобные. Мы устойчиво выращиваем клетки в биоплёнке, а затем используем эту агломерацию. Это сокращает потребление энергии, упрощает всё и расширяет потенциальное применение.