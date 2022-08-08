Учёные научились получать электричество из пота

Сообщается, что специалисты использовали модифицированные протеобактерии Geobacter Sulfreducens в качестве преобразователей энергии. При этом у их метода есть ключевое отличие от предшественников. Оно заключается в использовании мёртвых особей.

Это позволило избавиться от необходимости постоянно их кормить.