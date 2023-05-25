Учёные научились получать электричество прямо из воздуха

Новое исследование включает два слоя нанопленки. Верхний слой имеет отверстия меньше 100 нм. Это действует как сито, удерживающее водяные молекулы на поверхности, пока они не протиснутся сквозь поры.

Когда эти молекулы собираются на верхней пленке, они генерируют естественный электрический заряд, который больше заряда на нижнем слое пленки. Дисбаланс между двумя слоями эффективно создаёт электрический ток, похожий на тот, как формируется молния в облаках.