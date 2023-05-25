Учёные научились получать электричество прямо из воздуха

Учёные научились получать электричество прямо из воздухаЭто может сильно удешевить стоимость электроэнергии
В воздухе вокруг нас скрыто огромное количество энергии и учёные нашли способ её использовать.
Исследователи из Университета Массачусетса в Амхерсте разработали метод, позволяющий извлекать энергию из воздуха с помощью простой перфорированной наноплёнки, изготовленной из различных материалов.
Технология основана на использовании разных зарядов на плёнке для создания тока, аналогично тому, как облака порождают молнии. Ключевой момент в этом методе — размер пор в пленке.
Мы поняли, что способность генерировать электричество из воздуха — то, что мы называли «эффектом Air-gen» — оказывается универсальной: буквально любой материал может извлекать электричество из воздуха, если у него есть определённое свойство.
Новое исследование включает два слоя нанопленки. Верхний слой имеет отверстия меньше 100 нм. Это действует как сито, удерживающее водяные молекулы на поверхности, пока они не протиснутся сквозь поры.
Когда эти молекулы собираются на верхней пленке, они генерируют естественный электрический заряд, который больше заряда на нижнем слое пленки. Дисбаланс между двумя слоями эффективно создаёт электрический ток, похожий на тот, как формируется молния в облаках.