Учёные научились предсказывать диабет ещё до первых симптомов

Данный тип диабета возникает, когда иммунная система атакует инсулин-производящие клетки поджелудочной железы. Люди с данным заболеванием вынуждены получать пожизненную замену инсулина.

Однако новая методика, если она будет подтверждена в дальнейших исследованиях, может предотвратить развитие диабета I типа и спасти многие жизни.

Исследователи разработали специальные белковые комплексы, имитирующие иммунные белки и фрагменты инсулина, чтобы выявить анти-инсулиновые Т-клетки в образцах крови.

Путём анализа активности генов и экспрессии белков учёные смогли верно определить, какие пациенты из группы риска имели постоянный аутоиммунитет против островковых клеток.

Данный подход предоставляет новые возможности для своевременного выявления и лечения диабета этого типа. До сих пор врачи определяли риск на основе уровня антител, но этот метод не всегда был точным.